Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir ve Balıkesir'de 134 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Balıkesir)]
İzmir'in Seferihisar ilçesinde ve Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde toplam 134 sığınmacı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık Kokar koyu mevkiinde, içinde bir grup sığınmacı bulunan tur teknesinin bir balık çiftliği kafesine çarptığı ihbarı geldi.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, teknedeki 107 sığınmacıyı kurtardı.
[Fotoğraf: AA]
Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 27 sığınmacı kurtarıldı
Maden Adası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen bot içerisindeki 27 sığınmacı Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.
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