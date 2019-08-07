Polis ekipleri, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik operasyon yaptı.

Bu kapsamda Serindere Köyü Su Yatağı mevkiinde elindeki torbaları atarak kaçmaya çalışan şüpheli bir şahıs yakalandı. Şahsın elindeki torbaları attığı bölgede yapılan incelemelerde 107 kilo 660 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Erzincan'da ise polis ekipleri, Erzincan-Erzurum karayolunda bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Yabancı plakalı araçta narkotik dedektör köpeği ile birlikte yapılan aramada 92 paket halinde 42 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alman ve Yunan vatandaşlığı bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: TRT Haber

