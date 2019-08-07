Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı öncesi hayvan hırsızlığı ve sahte para olaylarına karşı tedbirler alındı.

Jandarma sorumluluk bölgesindeki hayvan pazarlarını gezen ekipler, mahaller ve kahvehanelerde de bilgilendirme etkinlikleri düzenleyerek, vatandaşlara broşür dağıttı.

Hayvan sahiplerinden, ellerine sahte para veya çek geçtiğinde 156 Jandarma ihbar hattına bildirmelerini isteyen ekipler, kur değerini bilmedikleri yabancı paralarla alışveriş yapmamaları konusunda da hayvan sahiplerini uyardı.

Kaynak: AA