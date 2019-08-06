Bulanık istikametine giden Abdullah Maral yönetimindeki otomobil, ilçeye bağlı Arakonak köyü yakınlarında seyir halindeki traktörün römorkuna, aynı güzergahtan gelen tır da otomobile arkadan çarptı.
Kazada sürücüsü Abdullah Maral ile Pınar, Muhammed Eymen ve Fatma Zeynep Maral yaralandı.
Bulanık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesine sevk edildi.
Plakaları ve kimlikleri belirlenemeyen traktör ve tır sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak: AA