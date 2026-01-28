Çok Bulutlu 8.1ºC Ankara
TRT Haber 28.01.2026 12:42

Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Kalp krizi şüphesiyle Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan sanatçı Hakan Taşıyan'ın, genel sağlık durumunun iyi olduğu ve yakın bir süre içinde taburcu olabileceği bildirildi.

Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Kardiyoloji İdari Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Mücahit Balcı, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan sanatçı Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Taşıyan’ın kardiyolojik açıdan düşük riskli olduğunu belirten Balcı, sanatçının geçmişteki nakil süreci nedeniyle tedavisinin titizlikle sürdürüldüğünü ve genel durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Balcı, yaptığı açıklamada, Taşıyan’ın hastaneye başvurusu sonrası gerekli klinik ve laboratuvar tetkiklerinin süratle yapıldığını bildirdi. Sanatçının koroner yoğun bakımda müşahede altında tutulduğunu kaydeden Balcı, şu bilgileri paylaştı:

Hastamız, kalp krizi şüphesiyle hastanemize başvurmuş olup yapılan klinik ve laboratuvar değerlendirmeleri sonucunda kardiyoloji açısından düşük riskli kabul edilmiştir. Ancak tedbir amaçlı olarak koroner yoğun bakım ünitesinde izlem altına alınmıştır. Hastamızın geçmişte karaciğer ve böbrek nakli öyküsü bulunması nedeniyle mevcut klinik tablosu multidisipliner bir yaklaşımla takip edilmektedir.

Böbrek fonksiyonları titizlikle takip ediliyor

Sanatçının böbrek değerlerinde bir yükselme gözlemlendiğini ifade eden Balcı, bu durumun uzman ekiplerce yakından takip edildiğini belirterek, "Şu an için böbrek fonksiyon testlerinde bir yükselme söz konusu olduğu için bu süreç titizlikle ve multidisipliner olarak tedavi edilmektedir." dedi.

Ziyaretçi uyarısı

Prof. Dr. Balcı, Taşıyan’ın organ nakilli olması sebebiyle enfeksiyon riskine karşı uyarılarda bulunarak şunları kaydetti;

Hastamızın hem böbrek hem de karaciğer nakilli olması nedeniyle, sağlığını korumak adına herhangi bir ziyaretçi kabul edilmesini şu aşamada uygun görmüyoruz. Bu konuda herkesin gerekli hassasiyeti ve titizliği göstermesini özellikle rica ediyoruz. Sanatçımızın kısa sürede sağlığına kavuşarak taburcu edilmesini temenni ediyoruz.

