Çok Bulutlu 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.01.2026 11:05

Tekirdağ'da sahil kırmızıya büründü

Kuvvetli lodosun etkisiyle Tekirdağ sahilinin bazı kesimlerinde kırmızı yosun ve çeşitli atıklar kıyıya sürüklendi.

Tekirdağ'da sahil kırmızıya büründü

Kentte iki gündür etkili olan lodosla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Sahildeki bazı alanlarda ise kırmızı yosun birikti.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, yosunların lodosla kıyıda biriktiğini söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yosunların sadece kötü koku yaptığını belirten Pehlivanoğlu, "Yosunların kirlilikten kaynaklandığını düşünenler oluyor ama öyle değil. Sert lodos estiği için denizdeki yosunlar kıyıya vurdu. Zamanla kötü koku yayıyor sadece" dedi.

Pehlivanoğlu, kırmızı yosunlarla kaplanan kesimlerin belediye ekiplerince temizleneceğini ifade etti.

ETİKETLER
Tekirdağ
Sıradaki Haber
12 il için sağanak ve kar yağışı uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:14
Hatay'da 43 yıl 10 ay 25 gün hapis cezasıyla aranan dirari yakalandı
13:12
Sahte altın kolyeyle kuyumcuyu dolandırdı, gerçek Kapalıçarşı'da ortaya çıktı
13:12
Ekonomi gündemi şubat ayında da yoğun
13:13
ABD Havacılık İdaresi, 67 kişinin öldüğü kazaya ilişkin uyarıları göz ardı etmekle suçlandı
13:06
Libya Başbakanlık Stratejik Projeler Kurulu Başkanı: Türkiye, Libya için stratejik bir ticari ortak
13:08
Güneydoğu Anadolu'da su kaynaklarındaki azalış fark edilir seviyeye geldi
Çambaşı Kayak Merkezi yarıyıl tatilinde doldu
Çambaşı Kayak Merkezi yarıyıl tatilinde doldu
FOTO FOKUS
Türkiye'nin otonom harp yetkinliğinde yeni eşik
Türkiye'nin otonom harp yetkinliğinde yeni eşik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ