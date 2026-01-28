Çok Bulutlu 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 28.01.2026 10:54

12 il için sağanak ve kar yağışı uyarısı

Yurdun güneydoğu kesimleri ile Orta ve Batı Akdeniz'de beklenen kuvvetli kar yağışı ve sağanak nedeniyle 12 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

12 il için sağanak ve kar yağışı uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Genellikle yağmur ve sağanak, yurdun doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların, Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi sürüyor.

Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ETİKETLER
Meteoroloji Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Termometreler iki ucu zorladı: 2025'te sıcaklık farkı 85 dereceyi aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:14
Hatay'da 43 yıl 10 ay 25 gün hapis cezasıyla aranan dirari yakalandı
13:12
Sahte altın kolyeyle kuyumcuyu dolandırdı, gerçek Kapalıçarşı'da ortaya çıktı
13:12
Ekonomi gündemi şubat ayında da yoğun
13:13
ABD Havacılık İdaresi, 67 kişinin öldüğü kazaya ilişkin uyarıları göz ardı etmekle suçlandı
13:06
Libya Başbakanlık Stratejik Projeler Kurulu Başkanı: Türkiye, Libya için stratejik bir ticari ortak
13:08
Güneydoğu Anadolu'da su kaynaklarındaki azalış fark edilir seviyeye geldi
Çambaşı Kayak Merkezi yarıyıl tatilinde doldu
Çambaşı Kayak Merkezi yarıyıl tatilinde doldu
FOTO FOKUS
Türkiye'nin otonom harp yetkinliğinde yeni eşik
Türkiye'nin otonom harp yetkinliğinde yeni eşik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ