Bakan Bolat: Milli gelirimiz dolar bazında 6 kat arttı

Bakan Bolat'ın katılımıyla Uluslararası Bilim, Düşünce ve Sanat Vakfının (İSTAF), 13. Geleneksel İftar Programı İstanbul'da düzenlendi.

Bolat, burada yaptığı konuşmada, bugüne kadar birçok gönüllü teşekkülde görev yaptığına değinerek, "Sevgili Peygamberimizin, 'İnsanların en hayırlısı başkalarına faydalı olandır.' hadisi şerifinin gereğince topluma, insanlara, vatana, ülkemize hizmet etmenin dünyadaki en büyük nimetlerden biri olduğunu bizzat yaşamış biriyim." ifadelerini kullandı.

Bayramın yaklaştığını ancak Müslümanların içinin buruk olduğunu dile getiren Bolat, "Bombalar altında inleyen, zalim İsrail'in katliam ve soykırımları altında açlık ve ayakta kalma mücadelesi veren Filistinli kardeşlerimizin durumunu düşündükçe, onların kardeşleri olarak hepimize ne kadar çok büyük görev düştüğünün bilincinde olmalıyız." diye konuştu.

Bolat, çok sayıda ülkeye gittiklerini, toplantılar yaptıklarını, zirvelere katıldıklarını, anlaşmalar imzaladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Dünya Müslüman aleminde Müslümanların sorunları ve dertleriyle alakalı olarak en çok mücadele eden ülkenin rahatlıkla Türkiye olduğunu ifade etmek istiyorum ve bunun bayraktarlığını yapan lider de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Bunu niye yapıyoruz? Çünkü biz ümmet bilinciyle kardeşlerimizin eline diken batsa üzülmek gerektiğini bilen bir şiarla yetiştik. Yine inancımız gereği masumlar, mazlumlar ve acı çeken, ezilen insanların dertleriyle ilgilenmek bir Müslüman olarak bizim şiarımız olmak durumundadır. Adalet, eşitlik, hakkaniyet ve biz kimseye dokunmayıp kötülük yapmadığımız noktada başkasının da bizlere, Müslümanlara dokunması, kötülük yapmasını asla istemeyiz ve buna direnç gösteririz."

Komşular, diğer Müslüman kardeşler ve dünyanın birçok coğrafyasında ezilen insanlık için de mücadele vermek gerektiğine inandıklarını söyleyen Bolat, "Ülke, millet, halk olarak ne kadar birlik beraberliğimizi artırırsak ve saflarımızı sıklaştırıp gücümüzü birleştirirsek bu anlamda ekonomimizi de güçlendirip, daha diri ve ayakta duran güçlü ordumuz, güçlü savunma sanayimiz ve güçlü ekonomimizle bir güç merkezi olduğumuzda kimse bize yan bakamaz." dedi.

"Bütün dünyanın imrendiği, takdir ettiği, saygıdeğer, itibarlı bir ülke ve liderimiz var"

Bakan Bolat, son yıllarda bölgedeki yaşanan savaşlara değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in saldırıları Filistin, Gazze, Yemen, Lübnan'daki, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ve en son İran'a yönelik saldırılar, İran'ın diğer komşu Körfez ülkelerine olan atakları. Öyle bir atmosferde bir ülke ortada, merkezde adeta istikrar abidesi. O da Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bunun en önemli sebebi güçlü istikrar, güçlü yönetim, ekonomideki, savunma sanayideki, teknolojideki büyük gelişme, eğitim, sağlık, çevre, enerji her alanda yaptığımız ulaştırmadaki büyük gelişmeler, sadece çevre ülkelerin değil, bütün dünyanın imrendiği, takdir ettiği, saygıdeğer, itibarlı bir ülke ve liderimiz var."

Ekonomideki çok büyük rekabet olduğuna dikkati çeken Bolat, "Batıda korumacılık rüzgarları hızla artıyor. Bu ihracat kanallarımızı zorlaştırıyor. Doğumuzdan da gelen çok şiddetli bir rekabet rüzgarları var. Bunun arasında biz dış ticaretimizi geliştirmek ve dengeleri korumaya çalışmak, cari işlemlerde makul, istikrarlı bir denge tablosu oluşturmak zorundayız. Bunun yanında 86 milyon vatandaşımızın selameti açısından üretimi, istihdamı geliştirmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, gençlerin daha iyi eğitim alması ve dünyadaki acımasız, şiddetli rekabet rüzgarlarında donanımlı, iyi eğitimli ve meslekli olmalarını sağlamak ve hayatlarını kazanmalarını da temin etmek zorunda olduklarını bildirdi.

Toplumun her kesiminin yaşam kalitesini artırmak zorunda olduklarını vurgulayan Bolat, 23 yıllık dönemde, istikrarlı bir yönetimin ekonomik krizlerden arınmış bir ekonomi idaresinin Türkiye'yi bugünlere taşıdığını anlattı.

"OSB sayısı 170'ten 340'a çıktı"

Ticaret Bakanı Bolat, söz konusu dönemde milli gelirin dolar bazında 6 kat yükseldiğini ve 1 trilyon 600 milyar dolara ulaştığını, kişi başı milli gelirin 18 bin 40 dolar olduğunu söyledi.

Türkiye'nin üst gelirli ülkeler ligine yükseldiğini, ülkedeki üniversitelerin gelişimini anlatan Bolat, organize sanayi bölgelerinin (OSB) gelişimine işaret ederek, OSB sayısının 170'ten 340'a çıktığını dile getirdi.

Türkiye'nin dünyanın en iyi sağlık sistemine sahip ülkelerin başında geldiğini kaydeden Bolat, "Yurt dışından yılda 1,6 milyon hasta geliyor. Türk hastanelerinde tedavi oluyor." dedi.

Bolat, ülkede 17 milyon emekli olduğuna ve emekli maaşlarının 23 yıldır aksamadan ödendiğinez değindi.

İktidar için mücadele etmenin meşru olduğunu söyleyen Bolat, "Ama kendi ülkesini kötüleyerek, kendi ekonomisini yerden yere vurarak ve sürekli felaket tellallığı, kriz edebiyatı yaparak bunu yapmak doğru bir şey değildir." diye konuştu.

"Türkiye'mize daha çok hizmetler edeceğiz"

Bolat, ülkenin, bu coğrafyanın gördüğü, göreceği en şiddetli iki depremi art arda yaşadığını söyleyen, "Kahramanmaraş'ta üç yıl içinde o enkazı kaldırıp yepyeni şehirler kurduk ve vatandaşlarımıza anahtarlarını teslim ettik. Geri kalan peyzaj, üstyapı, altyapı çalışmaları da bu sene, gelecek sene tamamlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Deprem harcamalarına 90 milyar dolarlık kaynak ayrıldığını anımsatan Bolat, şunları kaydetti:

"Bir miktar daha harcanacak. Ondan sonra bu kaynaklar ekonomimize, emeklimize, esnafımıza, çiftçimize, işçimize, memurumuza daha iyi hayat şartları olarak harcanmaya devam edecek. Sırtında sorumluluk olmayanlar bol keseden vaatlerle konuşabiliyorlar. Sahip oldukları belediyelerde işçisinin maaşını dahi ödeyemeyenler, suya, ulaşıma korkunç zamlar yapanlar bizleri eleştiriyor ama bizim vatandaşlarımız her şeyi daha iyi görüyorlar. Kim bu ülkeye hizmet ediyor, icraat yapıyor, halkı ve vatanını, ülkesini ileri götürüyor vatandaşlarımız bunun farkında."

Bolat, Terörsüz Türkiye süreciyle birlik ve kardeşliğin temellerinin atıldığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Etrafımızdaki bu ateş çemberine rağmen 86 milyon kardeşimizin birinin bile tırnağına zarar gelmeden Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi yönetiyoruz. Türkiye'mize daha çok hizmetler edeceğiz ve Türkiye'mizi çok güzel günler bekliyor. Türkiye bütün krizleri başarıyla atlattı ve bundan sonrakileri de atlatacaktır. Başarılı dış politikasıyla, güçlü liderliğiyle bölgesinde barışın sembolü, istikrarın sembolü olmaya devam edecektir."

Bakan Bolat'ın konuşmasının ardından hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi yapıldı.