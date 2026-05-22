Çok Bulutlu 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.05.2026 07:43

Hafta sonu yurt genelinde yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu yurt genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı.

Hafta sonu yurt genelinde yağış bekleniyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ile kuzey kıyıları ve Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, iç, güney ve doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle batı ve kuzey kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının Ankara'da 21, İstanbul'da 21, İzmir'de 27 ve Antalya'da 24 derece civarında olması bekleniyor.

Yağışlı sistem yeni haftada da devam edecek

Haftalık hava tahmin raporuna göre, yağışlı sistem önümüzdeki hafta ortasına kadar yurdun büyük bölümünde etkisini sürdürecek. Hafta sonu genelinde de ülke genelinde sağanak devam ederken, cumartesi ve pazar günleri özellikle Marmara'nın güneyi, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz çevrelerinde yerel kuvvetli yağış geçişleri görülecek.

Yeni haftanın ilk günleri olan pazartesi ve salı günlerinden itibaren ise yağışlar yurdun batı kıyılarında etkisini kaybedecek. Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında havanın parçalı bulutluya dönmesi beklenirken, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde sağanağın salı günü akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi öngörülüyor.

ETİKETLER
Hava Durumu Meteoroloji
Sıradaki Haber
Bursa'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:05
Bakan Fidan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak
09:01
Yanıltıcı reklamlara 5 ayda 122 milyon lira ceza kesildi
08:35
Katil İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki sağlık merkezine saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi
08:26
ABD ordusundan hava gösterileri kazalarında 136 milyon dolarlık kayıp
08:27
NASA, Mars'ın nadir görüntülerini yayınladı
08:11
OpenAI 80 yıllık matematik problemini çözdü
Hatay'ı sağanak vurdu
Hatay'ı sağanak vurdu
FOTO FOKUS
Sele kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar böyle sürüklendi
Sele kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar böyle sürüklendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ