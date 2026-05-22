Hafta sonu yurt genelinde yağış bekleniyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ile kuzey kıyıları ve Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, iç, güney ve doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle batı ve kuzey kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının Ankara'da 21, İstanbul'da 21, İzmir'de 27 ve Antalya'da 24 derece civarında olması bekleniyor.

Yağışlı sistem yeni haftada da devam edecek

Haftalık hava tahmin raporuna göre, yağışlı sistem önümüzdeki hafta ortasına kadar yurdun büyük bölümünde etkisini sürdürecek. Hafta sonu genelinde de ülke genelinde sağanak devam ederken, cumartesi ve pazar günleri özellikle Marmara'nın güneyi, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz çevrelerinde yerel kuvvetli yağış geçişleri görülecek.

Yeni haftanın ilk günleri olan pazartesi ve salı günlerinden itibaren ise yağışlar yurdun batı kıyılarında etkisini kaybedecek. Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında havanın parçalı bulutluya dönmesi beklenirken, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde sağanağın salı günü akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi öngörülüyor.