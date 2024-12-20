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Türkiye
TRT Haber 20.12.2024 08:43

Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak

Hafta sonu ülke genelinde yağışlı hava etkili olacak. Yağışların iç kesimlerde kar, batı bölgelerde ise kuvvetli yağış bekleniyor.

Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre, yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek olan hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Tahminlere göre bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege ile Bursa, Hakkari, Şırnak çevreleri ve Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere gece saatlerinden sonra Çanakkale, İzmir ve Aydın çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Ankara Hava Durumu
Ankara Hava Durumu

Ege ve Marmara'da kuvvetli yağış

Cumartesi günü yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor. Yağışların, Ege Bölgesi genelinde, Akdeniz’in batısında ve Marmara’nın orta ile güney kesimlerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.

İç Anadolu’nun tamamında, Marmara’nın batısında, Karadeniz ve Akdeniz’in doğusunda ise yağış bekleniyor.

İzmir Hava Durumu
İzmir Hava Durumu

Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve sisli olması öngörülürken, Karadeniz’in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da parçalı bulutlu ve yer yer sisli bir hava bekleniyor. Bölgede yaşayan vatandaşların buzlanma ve don olaylarına yönelik tedbirli olması gerekiyor.

İstanbul Hava Durumu
İstanbul Hava Durumu

İç kesimlerde kar bekleniyor

Pazar günü ülke genelinde yağışlı hava etkili olacak. Yağışların, iç kesimlerde kar ve karla karışık yağmur, kıyı kesimlerde ise hafif sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor.

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