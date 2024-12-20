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Türkiye
AA 20.12.2024 05:38

Ankara'da kaza yapan araca otomobil çarptı: 2 ölü

Ankara'da kaza yapan araca başka bir otomobil çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'da kaza yapan araca otomobil çarptı: 2 ölü

Ankara-Samsun yolu Kayaş mevkisinde otomobil orta refüje çarptı.

Otomobilde bulunan T.D ve A.E, dışarı çıkarak aracı kontrol ettikleri sırada aynı yönde seyir halinde olan otomobilin çarpmasıyla yola savruldu.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil de takla atarak yol kenarındaki yakıt istasyonunun önünde durdu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, T.D ile A.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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