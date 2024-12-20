Ankara'da kaza yapan araca otomobil çarptı: 2 ölü

Ankara-Samsun yolu Kayaş mevkisinde otomobil orta refüje çarptı.
Otomobilde bulunan T.D ve A.E, dışarı çıkarak aracı kontrol ettikleri sırada aynı yönde seyir halinde olan otomobilin çarpmasıyla yola savruldu.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil de takla atarak yol kenarındaki yakıt istasyonunun önünde durdu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, T.D ile A.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.