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Türkiye
TRT Haber 26.08.2023 08:34

Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Sıcak hava yurt genelinde etkili olmaya devam ediyor. Pazar gününden itibaren sıcaklık mevsim normallerine inecek. Hafta sonu, yurdun bazı bölgelerinde yağış geçişleri bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Kavurucu sıcaklar pazar gününe kadar sürecek.

Haftanın son gününde yurdun bazı kesimlerinde yer yer sağanak ve kuvvetli sağanak görülecek.

Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, pazar günü yeni bir yağışlı havanın güney batı kesimlerden yurda girmesini beklediklerini belirterek, "Pazar günü Marmara’nın güneyi, Ege ve Akdeniz’in hemen hemen tamamında sağanak ve gök gürültülü sağanak olmasını bekliyoruz. Yağışların özellikle Güney Ege de yer yer kuvvetli olarak görünmesini beklemekteyiz" dedi.

Hafta sonu Marmara ve Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar bekleniyor

Meteoroloji hafta sonu Marmara ve Batı Karadeniz için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

Beklenen kuvvetli rüzgarın cumartesi ve pazar 40 ila 70 km/saat hızla etkili olacağı öğrenildi.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

3 büyük ilde hava nasıl olacak?

Hafta sonu İstanbul ve Ankara'da bulutlu ve az bulutlu hava hakim olacak. İzmir'de ise yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor.

Yusuf Ziya Yavuz, 3 büyükşehrin hava durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Önümüzdeki üç gün boyunca İstanbul’da sıcaklıklar 32-33 derece civarında, gece ise 23-24 derecelerde, yağış beklemiyoruz. Başkent Ankara’da yağış beklemiyoruz sıcaklık 32-33 derece civarında, gece sıcaklıkları 19-20 derece civarında olacak. İzmir’de cumartesi günü için az bulutlu ve açık bir hava var, sıcaklık 34-35 derecelerde. Pazar günü yağış görülmesini bekliyoruz özellikle iç kesimlerinde yağışların kuvvetli olma ihtimali var."
 

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