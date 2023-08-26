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Türkiye
AA 26.08.2023 06:32

3 ilde DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

Yozgat merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 zanlı tutuklandı.

3 ilde DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada, terör örgütü DEAŞ adına çatışma bölgelerinde silahlı eylemlere katıldıkları ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Yozgat, Mersin ve Adana'da saklandıkları tespit edilen Suriye ve Irak uyruklu 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 zanlı gözaltına alınırken, bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Yozgat DEAŞ Mersin Adana
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