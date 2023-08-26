3 ilde DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada, terör örgütü DEAŞ adına çatışma bölgelerinde silahlı eylemlere katıldıkları ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Yozgat, Mersin ve Adana'da saklandıkları tespit edilen Suriye ve Irak uyruklu 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 zanlı gözaltına alınırken, bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.