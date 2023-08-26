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Türkiye
AA 26.08.2023 06:50

Sünnet düğününde yemek vermeyen garsonlara ateş ettiler: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sünnet düğününde yemek yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sünnet düğününde yemek vermeyen garsonlara ateş ettiler: 1 ölü, 1 yaralı

Bostancı Mahallesi'ndeki otelde yapılan sünnet düğününe giden kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, garsonlardan yemek istedi.

Düğüne gelen davetliler haricinde yemek verilemeyeceği cevabını alan kişilerle garsonlar arasında tartışma çıktı.

Garsonlara ateş ettiler

Tartışmanın büyümesi üzerine 3 şüpheliden biri yanındaki tabancayla garsonlar Özkan Kanat ve Serkan Kanat'a 3 el ateş etti.

Olayda Özkan Kanat başından, kardeşi Serkan Kanat ise bel ve kalça kısmından yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özkan Kanat, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaçan şüpheliler aranıyor 

Hayati tehlikesi bulunan Serkan Kanat ise ilk tedavisinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri, olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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