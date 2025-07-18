Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale, Bilecik, Kütahya, Konya, Karaman, Afyonkarahisar, Denizli, Kastamonu, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere yağışlı geçecek.

Pazar günü ise ülke geneli parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz, Erzurum, Kars, Ardahan, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay çevrelerinde yerel yağış bekleniyor.

Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların, Marmara'da biraz azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı bekleniyor.