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Türkiye
AA 18.07.2025 00:10

Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri sınırında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı Çaltılı Mahallesi ile Altıeylül ilçesine bağlı Kirazköy Mahallesi sınırındaki ormanlık alanda dün başlayan yangına karadan ve havadan müdahale edildi.

Gece karadan çalışma yapan ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla uçak ve helikopterlerle havadan da müdahaleye devam etti.

Yer yer dumanların çıktığı dağlık alandaki yangın bölgesinde, helikopterlerin su aldığı havuzlara takviye yapıldı.

Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Altıeylül ilçemiz Kirazköy Mahallesi kırsalında meydana gelen orman yangını ekiplerimizin dünden beri karadan ve havadan etkin müdahaleleriyle kontrol altına alınmıştır. Fedakarca görev yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Balıkesir Yangın Orman Yangını
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