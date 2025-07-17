İzmir'de elektrik faciası davasında ara karar çıktı

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma öncesi avukatların müvekkilleriyle konuşması üzerine bazı sanık avukatlarıyla güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı.

Mahkeme Başkanı, GDZ Elektrik taşeron firma yetkilisi C.D, E.B. ve M.G. hakkında "taksirle öldürme" suçundan açılan davanın dosyasının mevcut dava dosyasıyla birleştirildiğini belirtti.

Böylece 42 olan sanık sayısı 45'e çıktı.

Ek bilirkişi raporunun dosyaya girdiğini aktaran Mahkeme Başkanı, İzmir Valiliğince, eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanı Barış Koç, İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Güney Bölge Müdürü Ömer Karabilgin ve İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Güney Bölge Müdürlüğü Mühendisi Ezgi Nazaroğlu hakkında soruşturma izni verildiğini bildirdi.

Öte yandan, yargılanma sürecinde tanık olarak ifade veren ve olayda da yaralandığı öğrenilen Ersin Eren Çavga'nın dosyaya mağdur olarak müdahil olduğu belirtildi.

Celsede söz verilen Özge Ceren'in tıp fakültesinde okuyan kardeşleri Selin Abi ve Deniz Begüm Abi de sanıklardan şikayetçi olduklarını ifade etti.

Baba Ahmet Abi ise hiçbir denetleme yapılmadığını ve kimsenin işini düzgün yapmadığını savundu.

"Benim yaşadığım baskıyı kimse yaşamamıştır"

Daha önce tanık olarak dinlenilen ve olaydan yaralandığı için mağdur sıfatıyla ifadesi alınan esnaf Ersin Eren Çavga, olayın yaşandığı bölgenin hep sorunlu olduğunu ve 2019'da da bölgenin haberini yaptırdığını öne sürdü.

Yetkilileri uyardığını savunan Çavga, "Uyku ilacıyla uyumaya çalışıyorum. Benim yaşadığım baskıyı kimse yaşamamıştır. Orada 2 insan öldü, ben yaralandım. Can çekişen 2 insana yardım etmeye çalıştığım için özür dilerim. Birçok insanın ölümünü engelleyemediğim için özür dilerim. Kayıtları izledikten 1 hafta sonra uyuyamadım. İş yerime mafyatik insanlar geldi. Eşimin memleketine kaçtım. Avukatın yönlendirmesiyle davaya müdahil oldum. Şikayetçiyim." diye konuştu.

Duruşmada söz alan sanıklar, suçsuz olduklarını savunarak beraat talep etti.

Mahkeme Başkanı, aranın ardından tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

"Sonuna kadar davamızın takipçisi olacağız"

Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan baba Ahmet Abi, kamu vicdanını rahatlatacak bir karar çıkacağına inandığını belirterek, adalete güvendiğini aktardı.

Ailenin avukatı Ayşe Sarıçiçek, ek bilirkişi raporunun dosyaya yeni girdiğini ve inceleme fırsatı bulamadıklarını vurgulayarak, "Raporu detaylıca inceledikten sonra beyanlarımızı sunacağız. Memurlar yönünden Valilik tarafından soruşturma izni verildi. Özge'nin tıp fakültesinde okuyan 2 kardeşi de bugün davaya dahil oldular. Sonuna kadar davamızın takipçisi olacağız." diye konuştu.

Olay ve soruşturma süreci

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz 2024'te sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44) yaşamını yitirmişti.

Bilirkişi raporunda su birikintisi yakınındaki mazgalda GDZ Elektrik firmasının kabloları yeterli derinliğe gömmediği, İZSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasında yeterli koordinasyonun bulunmamasının olayın yaşanmasında etkili olduğu belirtilmişti.

İlk etapta haklarında gözaltı kararı verilen 42 şüpheli yakalanmış, bunlardan 13'ü tutuklanmıştı. Yargılama esnasında İZSU çalışanı 2'si tutuklu 6 sanığın memur olmaları nedeniyle dosyası ayrılmış, ara kararda tutuklu 4 sanık tahliye edilmişti.

Mahkeme heyetince yeni bilirkişi oluşturulmuş, 9 Aralık 2024'te ölümlerin yaşandığı yerde yeniden keşif yapılmış, yeni bilirkişi raporu hazırlanmıştı.