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Türkiye
TRT Haber 21.02.2025 07:15

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yurdun birçok bölgesinde etkili olan yağışlı hava, hafta sonu da devam edecek. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Haftaiçi yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı sistemin, hafta sonu da  etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Yağışların; Doğu Anadolu'nun doğusu, Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyi, Düzce, Bolu, Siirt ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. 

8 ilde 'turuncu',  6 ilde 'sarı' kodlu kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Cumartesi günü için 8 ile turuncu, 6 ile ise sarı kodlu uyarı yayımladı.

Turuncu (tehlikeli) kod ile uyarı verilen iller arasında; Kastamonu, Sakarya, Sinop, Bartın, Kocaeli, Zonguldak, Yalova ve Düzce yer aldı. 

Sarı(az tehlikeli) kod ile uyarı verilen iller arasında da; Balıkesir, Bursa, Karabük, Bolu, İstanbul ile Samsun yer aldı.

Yetkililer, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara ve buzlanmaya karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Ankara'da cumartesi günü kar yağışı bekleniyor

Başkent Ankara'da, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma bekleniyor.

Rüzgarın; İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının ise -8'e kadar düşeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?

MGM hava durumu haritasına göre, İstanbul'da yağış devam edecek. Cumartesi günü kar yağışı devam ederken hava sıcaklıkları -2'ye kadar inecek.

Sıcaklıkların düşmesiye beraber yağışın şiddetini artırması tahmin ediliyor.

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