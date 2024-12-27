Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yarın Marmara, Ege, Akdeniz, Orta ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu yağışlı geçecek. Yağışlar Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun batısı ile Ege'nin iç ve kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Kalan kesimlerde yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Pazar günü, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Ege, İç Anadolu, Marmara'nın güneydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısı yağışlı geçecek. Yağışlar iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde, kalan kesimlerde genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerden başlayarak azalacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.