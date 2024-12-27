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Türkiye
TRT Haber 27.12.2024 11:01

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu yurt geneli yağışlı geçecek. Yağışların Kuzey Ege ile Akdeniz Bölgesi'nde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Hafta sonu hava nasıl olacak?
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yarın Marmara, Ege, Akdeniz, Orta ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu yağışlı geçecek. Yağışlar Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun batısı ile Ege'nin iç ve kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Kalan kesimlerde yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Pazar günü, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Ege, İç Anadolu, Marmara'nın güneydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısı yağışlı geçecek. Yağışlar iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde, kalan kesimlerde genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerden başlayarak azalacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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