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Türkiye
TRT Haber 27.12.2024 10:02

Meteoroloji'den kar ve fırtına uyarısı

Marmara ile Kuzey Ege'de beklenen fırtına, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 8 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji'den kar ve fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın batısı, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Ankara’nın kuzeyinin yüksekleri ile Çankırı çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenirken, yağışların Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa, Rize, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

Ayrıca yoğun kar yağışı beklenen Bitlis, Hakkari, Van, Şırnak, kuvvetli rüzgar beklenen Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

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