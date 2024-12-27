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Türkiye
İHA 27.12.2024 10:00

Polis yalanına inandı, 1 milyon lira dolandırıldı

Bursa'da kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, bir kişiyi telefonla arayıp kardeşinin kaçırıldığını söyleyerek yaklaşık 1 milyon lira dolandırdı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, operasyonla dolandırıcıyı yakaladı.

Polis yalanına inandı, 1 milyon lira dolandırıldı

Bursa'da kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, gözüne kestirdiği kişiyi telefonla arayarak kardeşinin kaçırıldığını söyledi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisini polis olarak tanıtan E.K. (25), gözüne kestirdiği Z.M.M'yi (26) arayarak kardeşinin kaçırıldığını söyledi. Z.M.M, kendisini arayanın polis olduğuna inandı.

E.K., Z.M.M'ye kardeşini kurtarmak için evde bulunan bütün ziynet eşyaları getirmesini istedi. Z.M.M. evde bulunan ve yaklaşık değeri 1 milyon lira olan 8 bin dolar, 8 bin euro, 2 adet altın yüzük, 1 çift altın küpe, 5 adet bilezik, 2 adet altın gerdanlık ve 5 adet cumhuriyet altınını alarak E.K'nın yanına gitti. Ziynet eşyaları E.K'ye teslim eden Z.M.M., bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak Nilüfer Polis Merkezi'nde E.K'dan şikayetçi oldu.

50 güvenlik kamerası incelendi

Z.M.M'yi dolandıran E.K, ziynet eşyalar ile beraber İstanbul'a kaçtı. Yaşanan olay sonrası harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı yerden itibaren yaklaşık 50 güvenlik kamerası inceleyerek şüphelinin İstanbul'a kaçtığını tespit etti.

Operasyon için düğmeye basan ekipler, İstanbul'da şüpheli E.K'yı kıskıvrak yakaladı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilirken, Z.M.M'ye ait ziynet eşyalar teslim edildi. E.K, alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Polis yalanına inandı, 1 milyon lira dolandırıldı

Bursa'da kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, bir kişiyi telefonla arayıp kardeşinin kaçırıldığını söyleyerek yaklaşık 1 milyon lira dolandırdı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, operasyonla dolandırıcıyı yakaladı.

Bursa'da kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, gözüne kestirdiği kişiyi telefonla arayarak kardeşinin kaçırıldığını söyledi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisini polis olarak tanıtan E.K. (25), gözüne kestirdiği Z.M.M'yi (26) arayarak kardeşinin kaçırıldığını söyledi. Z.M.M, kendisini arayanın polis olduğuna inandı.

E.K., Z.M.M'ye kardeşini kurtarmak için evde bulunan bütün ziynet eşyaları getirmesini istedi. Z.M.M. evde bulunan ve yaklaşık değeri 1 milyon lira olan 8 bin dolar, 8 bin euro, 2 adet altın yüzük, 1 çift altın küpe, 5 adet bilezik, 2 adet altın gerdanlık ve 5 adet cumhuriyet altınını alarak E.K'nın yanına gitti. Ziynet eşyaları E.K'ye teslim eden Z.M.M., bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak Nilüfer Polis Merkezi'nde E.K'dan şikayetçi oldu.

50 güvenlik kamerası incelendi

Z.M.M'yi dolandıran E.K, ziynet eşyalar ile beraber İstanbul'a kaçtı. Yaşanan olay sonrası harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı yerden itibaren yaklaşık 50 güvenlik kamerası inceleyerek şüphelinin İstanbul'a kaçtığını tespit etti.

Operasyon için düğmeye basan ekipler, İstanbul'da şüpheli E.K'yı kıskıvrak yakaladı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilirken, Z.M.M'ye ait ziynet eşyalar teslim edildi. E.K, alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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