Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 11:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hafriyat yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi
TEM Otoyolu'nda hafriyat yüklü kamyonun otomobilin üzerine devrilmesi sonucu otomobil sürücüsü yaralanırken, otoyolun Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Büyükçekmece'de otomobilin üstüne hafriyat dolu kamyon devrildi. Toprakla kaplanan otomobildeki sürücü, zamanla yarışılarak araçtan sağ kurtarıldı.
Yaralı ambulansla hastaneye götürülürken, kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.
Etiketler: Trafik Kazası İstanbul
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