Yakuplu Mahallesi'nde iki sürücü arasında trafikte tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında sürücü otomobilini diğer otomobil sürücüsü Selami Kurt ve yayaların üzerine sürdü.

Olayda Selami Kurt ve kaldırımda yürüyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Selami Kurt'un durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yayanın ise ayağı kırıldı.

Olay sonrasında yaralanan Selami Kurt'un eşi Songül Kurt otomobil sürücüsüne saldırdı, yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.