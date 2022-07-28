Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 10:57Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Otomobili tartıştığı kişinin üzerine sürdü
[Fotograf: DHA]
Beylikdüzü'nde bir sürücü tartışma yaşadığı kişinin üzerine otomobilini sürerek, 1'i ağır 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. O anlar kameraya yansıdı.
Yakuplu Mahallesi'nde iki sürücü arasında trafikte tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında sürücü otomobilini diğer otomobil sürücüsü Selami Kurt ve yayaların üzerine sürdü.
Olayda Selami Kurt ve kaldırımda yürüyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Selami Kurt'un durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yayanın ise ayağı kırıldı.
Olay sonrasında yaralanan Selami Kurt'un eşi Songül Kurt otomobil sürücüsüne saldırdı, yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
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