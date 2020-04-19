İstanbul Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu, kentte hafızlık eğitimi alan öğrencilerin derslerinden geri kalmamaları için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

İstanbul'da müftülüklerine bağlı 223 Kur'an kursu olduğunu belirten Aktürkoğlu, "Kentteki Kur'an kurslarımıza bağlı 559 öğretici hoca ile 6 bin 585 kız ve erkek öğrencimiz, hafızlık eğitimlerine uzaktan eğitim yolu ile aksatmadan devam ediyor." dedi.

"Hafızlık, ara verilmemesi gereken oldukça önemli bir süreçtir"

Aktürkoğlu, hafızlık eğitiminin bire bir ve yüz yüze yapılması gereken bin eğitim olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bunun için günün her saatinde öğrencilerimiz derslerini, esnek çalışma saatleri ile görevlerine devam etmekte olan hocalarına, sosyal ağlar aracılığı ile veriyor. Hafızlık, ara verilmemesi gereken oldukça önemli bir süreçtir. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün talimatları doğrultusunda, Kur'an kursu yönetici ve öğretici hocalarımız, öğrencileri ile farklı iletişim araçlarıyla doğrudan irtibat kurup devamlılığın sağlanması, derslerin tıpkı kurstaki gibi aksatılmadan sürdürülmesi noktasında takip ve motivasyon sağlamaya çalışmaktadırlar. Bu anlamda da çok olumlu geri dönüşlerin olduğunu görmekteyiz. Yani öğrencinin, ev ortamında vaktini daha güzel planlayıp esnek vakitlerde rahatça dersini verebilmesi avantaj oldu."

"Canlı ve proaktif bir şekilde dersler işlenmektedir"

Kur'an-ı anlama programlarının da aksatılmadan uzaktan eğitimle devam ettiğini söyleyen Aktürkoğlu, "Zoom veya benzeri programlar marifetiyle günün belli saatinde, tablet, telefon ya da bilgisayarların başında canlı ve proaktif bir şekilde dersler işlenmektedir." ifadesini kullandı.