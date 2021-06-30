Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 01:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Sivas'tan Yozgat istikametine giden Ahmet Özan yönetimindeki hafif ticari araç, Yıldızeli ilçesi Yavu beldesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü Özan ile Yeter Özan, Makbule, Mert, Osman ve Rana Ayhan yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılırken, Rana Ayhan yolda hayatını kaybetti.
Öte yandan, aracın sürücüsünün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 01:33
- 01:20
- 00:53
- 00:45
- 01:02
Sıradaki Haber
Piknikçiler hırsızların hedefinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz