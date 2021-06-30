Türkiye'nin en büyük senaryo geliştirme platformu "12 Punto TRT Senaryo Günleri" üçüncü kez sektöre yeni bir soluk verdi.

TRT tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "12 Punto TRT Senaryo Günleri" ödül töreni İstanbul'da yapıldı.

TRT'den sinemaya büyük destek

Tören, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in katılımı ile gerçekleştirildi.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, "12 Punto'dan seçtiğimiz filmlerde Türkiye’nin sadece Akademi Oscarı ödüllerinde değil ama dünyanın en büyük en seçkin festivallerinde de ödül alacak yarışmada finale kalacak filmlerin 12 Punto TRT Senaryo Günleri'nden çıkacağına inancım sonsuz" dedi.

"Destek verdiğimiz projeler Oscar'da yarıştı"

Bu organizasyonun festivallerden farklı bir yapısı olduğunu söyleyen Eren, "Sadece ödül vermek değil, her aşamasında takip ettiğimiz projeler var. Bizim uluslararası festivallerde destek verdiğimiz projelerden 2 tanesi son 2 yılda Oscar ödüllerinde yarıştı" diye konuştu.

Kazananlara ödülleri verildi

Tamamı kadın olan sinema sektörünün ünlü isimlerinden oluşan jüri seçimini yaptı. Kazananlar İstanbul’da düzenlenen ödül gecesinde açıklandı.

"Yarışmacılarımızın hepsi birbirinden değerli"

Etkinliğe destek veren sektörün ustalarına teşekkür ettiğini söyleyen Eren, şunları söyledi:

"Çok yeni bir organizasyon olmamıza rağmen bugün sektörde çok büyük tecrübesi olan, uluslararası alanda kendini kanıtlamış ustalarımız geldiler, 12 Punto Senaryo Günleri'nde genç arkadaşlarımızla birlikte zaman geçirdiler."

Gün Yüzü, Rahmet, Tereddüt Çizgisi ve Ölüleri Yakma Cemiyeti isimli filmler, TRT Ortak Yapım Ödülü'nü kazandı.

TRT Ön Alım Ödülü'nü kazanan projeler ise Can Kuşu, Obruk, Harabe 11 Yıldız Güneş ve Ay filmi oldu.

Meryem ve Man vs. Flock isimli filmler de TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü kazanan projeler oldu.

Bunlar Kursan, Battal, Gülizar ve Sus Payı isimli filmler de Proje Geliştirme Ödülü'nü almaya hak kazandı.