Hacı adayları kutsal topraklarda

İlk kafilenin 29 Nisan'da yola çıktığı Türkiye'den de hacı adayları, Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine kentlerine ulaşıyor.

Kafileler halinde mübarek topraklara gelen hacı adayları, kalacakları yerlere yerleştikten sonra ihramlarıyla Kabe'yi ziyaret ediyor. Hacı adayları ihram niyeti ve telbiyelerle Mescid-i Haram'a giderek dualarla tavaf yapıyor.

Hacı adayları, Kabe'nin güney doğusundaki Hacerü'l Esved'i selamlayarak tavafa başlıyor.

Hacerü'l Esved ve sayda yoğunluk

Hacerü'l Esved çevresinde yoğunluk yaşanırken, görevliler izdihamı engelleyip rahat ibadet edilebilmeleri için hacı adaylarına sık sık uyarıda bulunuyor.

Hacı adayları, dualar eşliğinde Kabe'yi tavaf ettikten sonra 2 rekat tavaf namazı kılıp, Mescid-i Haram ve say alanındaki zemzem suyunu ayakta, Kabe'ye dönmüş halde dualar ederek şifa umuduyla içiyor.

Tavafı 2 rekat namaz ile tamamlayan hacı adayları, Safa ile Merve tepeleri arasında yürüyüş yapıyor.

Sayin bitirilmesinin ardından ziyneti temsil eden saçlarını bir miktar kesen hacı adayları Allah’a bağlılıklarını, fedakarlıklarını temsili olarak gösteriyor.

Sınırlı ve sorumlu hayat yaşamayı tecrübe edinen hacı adayları, Arafat'a çıkma günlerine kadar ibadetlerini günlük kıyafetleriyle eda ediyor.

Zamanlarını arife gününe kadar Kabe'de Kur'an-ı Kerim okuyarak, ibadet ve tavafla geçirecek milyonlarca kişi, heyecan içinde hacı olacakları günü bekliyor.