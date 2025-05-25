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Türkiye
TRT Haber 25.05.2025 10:29

Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?

Yeni haftada Türkiye genelinde sağanak etkili olacak. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?

Yeni haftada yurdun büyük bölümünde gök gürültülü yağış etkili olacak. Haftasonu yükseklen hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Bugün ise Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Burdur, Isparta, Konya, Düzce, Bolu, Karabük ve Hakkari çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Toz taşınımı bekleniyor

Yağışların, Trakya, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor. Batı ve iç kesimlerinde toz taşınımı görüleceği bekleniyor.

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Önümüzdeki hafta yağışlı geçecek

Hafta başından itibaren yağışlar yurdun Batı, Kuzey, İç ve Doğu kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak şeklinde görülecek.

Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?

Marmara ve Trakya bölgelerinde fırtına şeklinde rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuyor.

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