Antalya'da 5 araç zincirleme kaza yaptı

D-400 kara yolu Çolaklı ile Evrenseki mahalleleri arasında, İsa Keser idaresindeki, Yunus Yıldız yönetimindeki ve Ali Gökçebay'in kullandığı kamyonlar ile Emin Baştimur idaresindeki otomobil ve Samim Sarı yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyon şoförleri Keser ve Yıldız ile otomobil sürücüsü Baştimur yaralandı.

İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

D-400 kara yolunun Manavgat istikametinde tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, kaza yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.