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Türkiye
DHA 25.05.2025 11:28

Isparta'da tur otobüsü şarampole düştü:16 yaralı

Isparta'da günübirlik geziye katılanları taşıyan tur otobüsünün şarampole düştüğü kazada 16 kişi yaralandı.

Isparta'da tur otobüsü şarampole düştü:16 yaralı
[Fotograf: DHA]

Isparta- Afyon kara yolunun 25'inci kilometresi Baladız köyü kavşağında, saat 05.00 sıralarında günübirlik geziye katılanları taşıyan tur otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yönlendirme levhalarını devirerek şarampole düştü.

Yolcuların bir kısmının otobüsün camlarını kırarak dışarı çıktığı kazada, 16 kişi yaralandı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.Yaralılar ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Isparta'daki hastanelere kaldırıldı.

Otobüsün çekiciyle kaldırılması sırasında yol bir süre ulaşıma kapandı.

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