Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi davası sanığı Nuri Gökhan Bozkır'ın yakalandığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, Bozkır'ın "terör örgütlerine silah sağlama" ve "tasarlayarak adam öldürme" suçlarından UYAP aranma kaydı bulunduğu ve bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandığı kaydedildi.