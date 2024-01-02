Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi davası sanığı Nuri Gökhan Bozkır'ın yakalandığını bildirdi.
EGM'den yapılan açıklamada, Bozkır'ın "terör örgütlerine silah sağlama" ve "tasarlayarak adam öldürme" suçlarından UYAP aranma kaydı bulunduğu ve bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandığı kaydedildi.
18.12.2002 tarihinde Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden, "terör örgütlerine silah sağlama" ve "tasarlayarak adam öldürme" suçlarından UYAP aranma kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır, 02.01.2024 tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube… pic.twitter.com/LVgiuBL8HZ— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) January 2, 2024