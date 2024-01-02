Hafif Sağanak Yağışlı 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 02.01.2024 22:27

Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden, Nuri Gökhan Bozkır'ın yakalandığını duyurdu.

Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi davası sanığı Nuri Gökhan Bozkır'ın yakalandığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, Bozkır'ın "terör örgütlerine silah sağlama" ve "tasarlayarak adam öldürme" suçlarından UYAP aranma kaydı bulunduğu ve bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandığı kaydedildi.

 

ETİKETLER
Emniyet Genel Müdürlüğü
Sıradaki Haber
"2024'te ikinci bir ek MTV alınacak" iddiası yalanlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:25
Malezya, Güney Afrika'nın İsrail hakkında açtığı soykırım davasına destek verdi
23:23
Hindistan'da silahlı saldırılar: 4 ölü, 20 yaralı
23:23
AFAD'a yapılan bağışların yaklaşık 73,5 milyar lirası depremzedelere ulaştı
23:20
Rusya: Ukrayna'nın, Belgorod kentine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü
23:18
Filistinli kaynak: Hamas, esir takası görüşmelerini durdurma kararı aldı
23:15
İsrail basını, Blinken'ın Tel Aviv'e yapacağı ziyareti ertelediğini bildirdi
Ankara'da hava kalitesi, gün içinde yüzde 55-85 aralığında ölçüldü
Ankara'da hava kalitesi, gün içinde yüzde 55-85 aralığında ölçüldü
FOTO FOKUS
Taksim'deki "Kurşun Geçirmez Düşler Sergisi" büyük ilgi görüyor
Taksim'deki "Kurşun Geçirmez Düşler Sergisi" büyük ilgi görüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ