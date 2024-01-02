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Türkiye
AA 02.01.2024 20:00

İzmir açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında yardım talebinde bulunan 47 düzensiz göçmen kurtarılırken, illegal yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 18 düzensiz göçmen de yakalandı.

İzmir açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmesi ve yardım talebinde bulunulması üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 47 düzensiz göçmeni kurtardı.

Dikili ilçesi açıklarında da lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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İzmir Düzensiz Göçmenler
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