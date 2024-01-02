İzmir açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmesi ve yardım talebinde bulunulması üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 47 düzensiz göçmeni kurtardı.

Dikili ilçesi açıklarında da lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.