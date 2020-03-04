Haber Giriş: Kaynak: AA
Güvenlik korucularının ek tazminatı 190 liraya yükseltildi
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, güvenlik korucularına ödenene aylık ek tazminat tutarı 135 liradan 190 liraya yükseltildi.
Güvenlik korucularına aylık ek tazminat ödenmesine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, güvenlik korucularına ödenen aylık ek tazminat tutarı 135 liradan 190 liraya yükseltildi.
Söz konusu kararın geçerlilik tarihi 15 Ocak 2020 olarak belirlendi.
Son Haberler
- 12:35
- 12:28
- 12:06
- 12:06
- 12:06
Sıradaki Haber
İstanbullular ocakta en çok ulaşımdan şikayetçi oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz