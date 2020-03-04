Milli Savunma Bakanlığı Bahar Kalkanı Harekâtı kapsamında İdlib'de rejimin açtığı ateş sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 6 askerin de yaralandığını açıkladı.

3 bin 138 rejim unsuru etkisiz

Harekâtın başlangıcından bu yana, 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151 tank, 47 top/obüs, 52 ÇNRA, 8 hava savunma füze sistemi, 12 tanksavar silahı, 4 havan, 24 zırhlı araç, 27 zırhlı muharebe aracı, 34 silahlı pikap, 60 askeri araç ve 10 mühimmat deposunun imha edildiği, 3 bin 138 rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Bölgede tespit edilen hedeflerin ateş altına alındığı belirtilen açıklamada, "Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız! Operasyonlarımız, Mehmetçiğe ve masum sivillere uzanan kanlı eller kırılana dek devam edecektir" denildi.