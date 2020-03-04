Haber Giriş: Kaynak: AA
Kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı
[FOtoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli'nde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesinin Kıyıköy beldesi ile Kızılağaç köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, iki bölgeye düzenlenen operasyonda 7 kişi suçüstü yakaladı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kazıda kullanılan bakır çubuk, dedektör, toprak eleme aparatı, keser ve küreklere el konuldu.
Etiketler: kırklareli Kaçak kazı jandarma operasyon define kazısı defineSon Güncelleme: 4 Mart 2020 Çarşamba 10:28
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