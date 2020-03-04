Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde dün meydana gelen kazada, caddede seyir halindeki traktör ile römorkunun bağlantısı, bilinmeyen nedenle koptu.

Römork, önce kaldırıma, ardından da park halindeki otomobile çarpıp durdu. Bu sırada yolda yürüyen anne ve oğlu, römorkun altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza anı, saniye saniye çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, anne ve oğlu, römorkun geldiğini görünce hızla koşarak kaldırıma çıkıyor.