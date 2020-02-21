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Gürbulak Sınır Kapısı'nda koronavirüs tedbirleri alınmaya başlandı
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için bazı tedbirler alındı.
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Türkiye'nin bu ülkeyle sınırındaki Gürbulak'ta tedbir alınmaya başlandı.
Türkiye'ye giriş yapmak isteyenler sağlık taramasından geçiriliyor
Gürbulak Gümrük Müdürlüğü çalışanları, gümrük işlerinde plastik eldiven, maske ve dezenfektan kullanıyor.
İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyenler, sınır kapısında görevlendirilen 1 doktor ve 3 hemşire tarafından sağlık taramasından geçiriliyor.
Sınır kapısına termal kamera kurulacak
İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin de gümrük personeline koronavirüs tedbirleri konusunda eğitim vereceği öğrenildi.
Öte yandan, sınır kapısına termal kamera kurulacağı bildirildi.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs gürbulak sınır kapısıSon Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 14:32
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