Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü cinayet soruşturmasında adli incelemelerin büyük kısmı tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı, katil zanlısı Kadir Şeker'in olay anında yere düşüp düşmediğini tespit etmek amacıyla sırt çantasının incelenmesini istedi.

Kriminal ekipleri, çantadaki toprak ve çim bulgularının, olay yerindeki çim ve toprakla uyuşup uyuşmadığını kontrol edecek.

Kadir Şeker'in sağlık raporu da soruşturma dosyasına dahil edildi.

Raporda, Şeker'in vücudunda kesik ve yara izleri bulunduğu belirtildi.

Kazak ve atletinin sol göğüs bölgesindeki kesiklerin de bıçak ile meydana gelmiş olabileceği bildirildi.

Cezaevinde bulunan Kadir Şeker'le ilgili iddianamenin kısa sürede tamamlanması bekleniyor .