Haber Giriş: Kaynak: AA
ÇAYKUR mevsimlik işçi alacak
[Fotoğraf: AA]
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) yeni açılacak fabrika ve eksik fabrikalar için mevsimlik işçi alacak. Alımlar İş-Kur aracılığı ile kura çekimi ile yapılacak.
ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, "2020 yılı için yeni açılacak Fındıklı Fabrikası ve diğer eksik olan bazı işletmeler için mevsimlik tahmil, tahliye işçisi alımı uygulanacak olup, müracaatlar mevzuat gereği İş-Kur aracılığı ile alınacaktır. Bilahare noter tarafından kura çekimi ile alımlar uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Rize'de 617, Trabzon'da bölgesi 132, Artvin'de 80 ve Giresun'da 1 kişi olmak üzere toplamda 830 kişinin mevsimlik işçi olarak işe alınacağı aktarıldı.
Etiketler: ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı İŞ-KURSon Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 14:10
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