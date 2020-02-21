Haber Giriş: Kaynak: AA
Meteorolojiden çığ uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri için çığ uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde 26 Şubat Çarşamba gününe kadar daha önce yağan karın erimesi ve mevcut kar örtüsü üzerine yeniden kar yağması beklendiğinden, eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunuyor.
Vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
Meteorolojik Uyarı!— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 21, 2020
Doğu Anadolu'nun Doğusu ile Doğu Karadeniz'deki Çığ Tehlikesine Dikkat! https://t.co/M6gDhoN99r pic.twitter.com/78WCwfT7QP
Etiketler: meteoroloji Kış kar çığSon Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 14:46
Sıradaki Haber
PKK/YPG elindeki DEAŞ'lıları savaşmaları için rejime teslim etmiş
Yükleniyor lütfen bekleyiniz