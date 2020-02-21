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Ağrı'da 149 kilo eroin ele geçirildi
Ağrı Taşlıçay'da durdurulan İran plakalı bir tırın dorsesinde 149 kilogram eroin ele geçirildi, İran uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma Genel Komutanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca Taşlıçay'da uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen İran plakalı bir tır durduruldu.
Tırın dorsesinde yapılan aramada, malzemelerin arasına zulalanmış toplam 149 kilo 36 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili İran uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı.
#Ağrı İl #Jandarma Komutanlığınca, Taşlıçay’da uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen İran plakalı bir tırın dorsesinde yapılan aramada, malzemelerin arasına zulalanmış şekilde, toplam 149.036 kg eroin maddesi ele geçirilerek İran uyruklu 1 şüpheli yakalanmıştır. pic.twitter.com/YOao6frjtB— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) February 21, 2020
Etiketler: ağrı Taşlıçay uyuşturucuSon Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 13:49
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