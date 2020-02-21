Jandarma Genel Komutanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca Taşlıçay'da uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen İran plakalı bir tır durduruldu.

Tırın dorsesinde yapılan aramada, malzemelerin arasına zulalanmış toplam 149 kilo 36 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili İran uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı.