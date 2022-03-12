Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 11:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda 91 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli görülen bir tırda yapılan kontrollerde 91 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, şüphelenilen tır x-ray tarama sistemine sevk edildi. Tarama işlemleri sonucu aracın alt kısmında şüpheli yoğunluk belirlendi.
Arama hangarına sevk edilen araçta detaylı kontroller yapıldı. Dedektör köpeklerin de tepki vermesi üzerine, aracın arka kısmında bulunan metal tankın içindeki sıvıdan örnek alındı. Örneğin uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazıyla yapılan analizi neticesinde uyuşturucu madde olduğu anlaşıldı.
Operasyonda 91 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucunun naklinde kullanılan araca el konularak sürücüsü gözaltına alındı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Ağrı Uyuşturucu
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