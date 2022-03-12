Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 10:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çanakkale'de iki çocuk karla kaplanan şehitlikteki mezar taşlarını temizledi
[Fotoğraf: İHA]
Çanakkale’nin Çan ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası şehit anıtına gelen 2 çocuk mezar taşları üzerindeki karları temizlediği görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.
Çan ilçesinde kar yağışı devam ederken Çanlı Gaziler, Şehitler ve Türk Devletleri Anıtı'na gelen 2 çocuk, karla kaplanan mezar taşlarını temizledi.
Bu görüntüler ise Anıtın güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Etiketler: Çanakkale Kar Yağışı
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