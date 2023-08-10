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Türkiye
AA 10.08.2023 14:30

Gurbetçiler sınır kapılarında uzun kuyruklar oluşturdu

Yıllık izinlerini anavatanlarında geçirmek isteyen gurbetçiler her yıl olduğu gibi bu yıl da vatan hasretini gidermek için Türkiye'ye akın ettiler. Gurbetçiler dönüşleri devam ederken sınır kapılarında uzun kuyruklar oluştu.

Gurbetçiler sınır kapılarında uzun kuyruklar oluşturdu

Baba ocağından dönüş yolculuğuna çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından çalıştıkları ülkelerin yolunu tutuyor.

En çok tercih edilen sınır kapısı ise Kapıkule oluyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı personeli de Kapıkule'de gurbetçileri dönüş yolunda kolonya ve kentin yöresel tatlılarından ikram edip uğurluyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Seneye tekrar geleceğiz"

Almanya'nın başkenti Berlin'e dönen Ferhat Atabaş, güzel bir tatil geçirdiğini ancak dönüş yolunun hüzünlü olduğunu söyledi.

Tatilin çabuk geçtiğini ve seneye tekrar geleceğini belirten Atabaş, "Memleketimizde, toprağımızda olmak bize mutluluk, sevinç veriyor. Güzel duygularla geliyoruz, hüzünlü şekilde tekrar ayrılıyoruz." dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Memleketi bırakıp gitmek ağır geliyor"

İbrahim Koç, tatilde büyüklerini, köyünü ve yakınlarının mezarlarını ziyaret ettiği belirtti.

Gurbetçi olmanın zor bir duygu olduğunu anlatan Koç, şunları kaydetti:

"Memlekete giriyorsun, toprağın kokusunu alıyorsun bu çok güzel bir duygu. Seneye tekrar geleceğiz inşallah. Memleketimiz Sivas Şarkışla'da tatilimiz güzel geçti. Dönerken bulgur, pastırma, peynir aldık Avusturya'da tüketeceğiz"

Ailesiyle Almanya'ya dönen Orhan Sönmez de memleketi bırakıp gitmenin ağır geldiğini ve hüzünlü olduklarını söyledi.

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