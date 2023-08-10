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Türkiye
TRT Haber-AA 10.08.2023 13:28

Bahçelievler'de tedbir amaçlı boşaltılan 8 katlı binada inceleme yapıldı

İstanbul Bahçelievler'de 8 katlı bir bina bitişiğindeki inşaat nedeniyle sallantı yaşandığı iddiasıyla dün akşam tahliye edildi. Yandaki binadan 5 santim ayrıldığı görülen binada belediye ekipleri inceleme yaptı.

Bahçelievler'de tedbir amaçlı boşaltılan 8 katlı binada inceleme yapıldı

Bahçelievler Belediyesine bağlı ekipler, Şirinevler Mahallesi Hasan Tahsin Sokak'taki 8 katlı Ulus Apartmanı'na giderek inceleme başlattı.

Binanın bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çeken ekiplerin incelemesi sürüyor.

Bu arada dün akşam boşaltılmasına karar verilen binada yaşayanların büyük çoğunluğu yakınlarının yanına yerleşirken, bazı bina sakinleri de belediye tarafından otele yerleştirildi.

Tedbiren boşaltılan binanın yandaki binadan yaklaşık 5 santim ayrıldığı görüldü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

8 katlı binanın iki katı kaçak

Bahçelievler Belediyesince 1998 yılında inşaat ruhsatı verilen binanın yapımı 1999 yılında tamamlandı. Toplam 17 dairenin bulunduğu 8 katlı binanın iki katının kaçak olduğu belirtildi.

Kentsel dönüşüm için 1 Ağustos'ta başvuru yapan bina sakinlerine 10 gün içinde karot örneği alınması gerektiğinin söylendiği öğrenildi.

Yaşanan son gelişme nedeniyle resen karot örneği alan Bahçelievler Belediyesi, çıkan sonuca göre binayla ilgili değerlendirme yapacak.

 

Ne olmuştu?

Şirinevler Mahallesi Hasan Tahsin Sokak'ta hafriyat çalışmaları yürütülen inşaat alanının yan tarafındaki 8 katlı Ulus Apartmanı'nın sakinleri, belediye ekiplerine, sallanan binadan ses geldiği yönünde ihbarda bulunmuştu.

Olay yerine gelen Bahçelievler Belediyesi ekipleri de ilk inceleme sonrası binanın tedbiren boşaltılmasına karar vermişti.

Bunun üzerine apartmanda oturan bazı aileler otele yerleştirilirken, bazıları da yakınlarının yanına gitmişti.

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