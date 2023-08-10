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Türkiye
İHA 10.08.2023 12:16

Trafikte patlak lastikle ilerleyen motosiklet kameraya yansıdı

Başakşehir'de patlak lastikle ilerleyen motokurye ehliyetsiz çıktı. Polis yakalanan sürücüye ceza yağdırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Başakşehir'de lastiği patlak halde trafikte seyreden motosiklet sürücüsü hem kendi hem de vatandaşların canını tehlikeye attı. Cep telefonu ile kaydedilen motosiklet sürücüsü polis tarafından tespit edildi.

M.T. isimli motokuryenin ehliyetsiz olduğu anlaşıldı. Ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 lira, lastikleri bozuk veya teknik şartlara aykırı olan aracı kullanmak maddesinden 436 lira, kask kullanmamak maddesinde 436 lira, motosiklet üstüne bulundurulması zorunlu işaretler dışında yazı yazmaktan 436 lira ve teknik değişiklikten 436 lira olmak üzere toplam 9 bin 934 lira ceza yazıldı. 

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Trafikte patlak lastikle ilerleyen motosiklet kameraya yansıdı
Trafikte patlak lastikle ilerleyen motosiklet kameraya yansıdı
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