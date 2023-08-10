Beylikdüzü'nde deprem riskli 1073 binadan 1012'si yıkıldı

İlçedeki riskli binaların dönüştürülmesi çalışmalarına devam eden Beylikdüzü Belediyesi, tüm kentsel dönüşüm çalışmalarına destek veriyor.

Belediyenin KİPTAŞ ile yaptığı çalışmalarla yıllardır çözüme kavuşmayı bekleyen Gürpınar Mahallesi Siteler Bölgesi'nde kentsel dönüşüm süreci başlatıldı.

1073 binadan 1012'si yıkıldı

6306 sayılı kanun uyarınca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede tespit edilen 1073 riskli yapıdan 1012'si yıkıldı.

Toplam 61 riskli binanın yıkımı ile ilgili işlemlerin sürdüğü ilçede, 5 bin 822 haneye kentsel dönüşüm kapsamında kira yardımı yapıldı.

Belediye gelecek günlerde risk ve kriz süreçlerinde koordinasyonu ve birimler arası eşgüdümü sağlayacak Koordinasyon Müdürlüğü kurmayı planlıyor.

Kentin afetlere hazır olmasını sağlamak amacıyla kurulacak müdürlük, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile hareket ederek, riski azaltmaya ve krizi yönetmeye odaklı çalışacak.

İlçede bulunan taşıyıcı kolonlar denetleniyor

İlçedeki lojistik depolarının sayısını arttıran belediye, her 10 bin kişilik yerleşim alanında bir lojistik deposu kurarak burada yer alacak malzemenin doğru yere ve zamanında ulaştırılması için planlama yapılıyor.

Olası bir afet sürecinde görev alacak teknik personelin ihtiyaç duyduğu ana hareket üslerini belirleyen ekipler, arama kurtarma araçları seyyar mutfağını da yakın zamanda temin edecek.

Belediye, ilçede bulunan oto galeri, zincir market, banka ile düğün salonu gibi alanlarda taşıyıcı kolonlara yönelik incelemelerini sürdürüyor.

"Afet olduğunda hazır olmayı tasarlayabiliriz"

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, göreve geldiği ilk günden itibaren deprem başta olmak üzere olası diğer afetlere karşı hazırlıklar yaptıklarını söyledi.

Afetlerin zamanını bilemeyeceklerine dikkati çeken Çalık, "Ama afet olduğunda hazır olmayı tasarlayabiliriz. Kaymakamlığımızın da işbirliği ile daha dirençli bir Beylikdüzü'nü nasıl inşa ederizin gayreti içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Devletin saygın kurumlarıyla işbirliği içerisinde bu süreci devam ettirmeye çalışacağız. Hazırlıklarımızı yapıyoruz, Beylikdüzü'nde güzel bir sistem kurmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.