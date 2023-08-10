Lüks otomobil tırla çarpıştı, şarkıcı Tan Taşçı yaralandı

Ecmel Kayahan (38) idaresindeki cip, Bucak-Antalya kara yolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu yakınında aynı istikamette ilerleyen Murat Bedir yönetimindeki tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri olduğu öğrenilen Ecmel Kayahan ve yanlarındaki Mahmut Emre sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tan Taşçı taburcu edildi
Sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Taşçı, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kayahan ve Emre'nin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.