Açık 31ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 10.08.2023 10:43

Motosikletli scootera çarpıp kaza yerinden kaçtı: O anlar kamerada

İstanbul Fatih'te motosiklet ile scooter kafa kafaya çarpıştı. Scooterda bulunan 2 çocuk yaralanırken, motosiklet sürücüsü önce yaralıların yanına koştu ardından motosikletine binip olay yerinden kaçtı. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Derviş Ali Mahallesi Fethiye Caddesi'nde dün akşam saatlerinde, motosiklet ile 13 yaşındaki N.D. ve aynı yaştaki Y.U.'nun bulunduğu scooter kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle scooterda bulunan 2 kişi savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kaza kaza anında iki kız çocuğunun savrulması ve motosikletin yan yatarak sürüklenmesi görülüyor. Kazanın ardından önce kızların yanına koşan motosiklet sürücüsü, bir süre sonra motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.

Hafif yaralanan 2 çocuk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

ETİKETLER
İstanbul Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Kocaeli ve Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:08
Dünyada 133 tane kalan beyaz aslanların 6'sı İstanbul'da özenle korunuyor
12:04
Son bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirildi
12:03
Polonya, Almanya'nın Patriotların yıl sonuna kadar kalması önerisini kabul edecek
11:37
Filonun 'en güçlüsü' Abdülhamit Han, görevde 1 yılını doldurdu
11:23
KOSGEB'den KOBİ'lere 6 ayda 1,9 milyon lira destek
11:24
Rekabet Kurulu Başkanı Küle'den şirketlere 'centilmenlik anlaşması' uyarısı
Nijerya'da kumaşlar geleneksel yöntemlerle renklendiriliyor
Nijerya'da kumaşlar geleneksel yöntemlerle renklendiriliyor
FOTO FOKUS
Motosikletli scootera çarpıp kaza yerinden kaçtı: O anlar kamerada
Motosikletli scootera çarpıp kaza yerinden kaçtı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ