Motosikletli scootera çarpıp kaza yerinden kaçtı: O anlar kamerada

Derviş Ali Mahallesi Fethiye Caddesi'nde dün akşam saatlerinde, motosiklet ile 13 yaşındaki N.D. ve aynı yaştaki Y.U.'nun bulunduğu scooter kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle scooterda bulunan 2 kişi savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kaza kaza anında iki kız çocuğunun savrulması ve motosikletin yan yatarak sürüklenmesi görülüyor. Kazanın ardından önce kızların yanına koşan motosiklet sürücüsü, bir süre sonra motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.

Hafif yaralanan 2 çocuk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.