Güneydoğu Anadolu'da su kaynaklarındaki azalış fark edilir seviyeye geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Aralık 2025 dönemine ilişkin iklim ve sulama izleme istatistiklerine göre Türkiye genelinde geçen ay ortalama 60,1 milimetre yağış kaydedildi.

Yağışlar, 1 Ekim-31 Aralık 2025 döneminde mevsim normallerinin ve bir önceki yılın aynı döneminin altında gerçekleşti. Söz konusu dönemde Türkiye'de ortalama 147 milimetre yağış görüldü.

Su yılı normali 183,5 milimetre (1991-2020) iken önceki dönem su yılı yağışı 154,6 milimetre olarak hesaplanmıştı. Yağışlar normalinin yüzde 20, önceki dönemin yüzde 5 altında gerçekleşti.

Toprak hazırlığı ve ekim dönemi devam ediyor

Türkiye geneli tarımında toprak hazırlığı ve ekim döneminde bulunuluyor. Yağışların bölgelere ve illere göre tarım sektörüne etkileri incelendiğinde, Marmara Bölgesi'nde ekimler tamamlanarak hububat ürünlerinde 2-3 yaprak ile yer yer kardeşlenme dönemine girildi.

Yağışlar il ve ilçeye göre değişiyor. Meyve ağaçlarında kışlık bakım tamamlandı ve ağaçlar dinlenme dönemine girdi. Bölgede, ürün gelişimi, toprak nemi yeterli alanlarda normal seyrini sürdürüyor.

Yağışlar mevsim normalleri altında gerçekleşen Ege Bölgesi genelinde de ekimler tamamlandı. Bitkiler kardeşlenme ve 2-3 yapraklı dönemde bulunuyor. Denizli'de zeytin ve cevizde hasat başladı ve meyve ağaçları dinlenme dönemine girdi.

Akdeniz Bölgesi genelinde yağışlar mevsim normallerinin altında seyretti. Bölge genelinde çıkışlar büyük ölçüde tamamlanarak kardeşlenme ve 2-3 yaprak dönemine geçildi. Hastalık ve zararlılardan, yağış, kuraklık, don, dolu gibi iklim olaylarından kaynaklanan kayda değer bir zarar bulunmuyor.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde yağışların yetersizliğinden dolayı çıkışların zayıf olduğu ve rekolteye olumsuz etkisinin olabileceği öngörüldü. Şarkikaraağaç'ta da tarla faresiyle mücadele devam ediyor.

İç Anadolu Bölgesi genelinde hububat ekim ve çıkış süreci büyük ölçüde devam ediyor. Bölge genelinde yağışlar mevsim normalleri ve altında gerçekleşti.

Kırıkkale genelinde mevsim normallerinde seyreden iklim koşullarından dolayı hububatta çıkışlar yüzde 80-90 oranında gerçekleşti. Nohut, şekerpancarı, mısır ve ayçiçeğinde martta gerçekleştirilmesi planlanan ekimler için tohum yatağında ilk sürümler yapıldı.

Fındık ve çayda dinlenme dönemi

Karadeniz Bölgesi'nde yağışlar mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Fındık ve çay dinlenme dönemine girdi. Türkiye'nin en düşük tarımsal kuraklık riskine sahip alanlarından biri olan bölgede, yağış azlığı yalnızca iç kesimlerde lokal ve kısa süreli olarak etkili oluyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde de ağaçlar kış dormansi (dinlenme) döneminde bulunuyor. Bitlis'in Hizan ve Adilcevaz ilçelerinde ise yağış yetersizliği nedeniyle çıkışlarda gecikme ve zayıflıklar gözlemleniyor.

Yüksek rakım nedeniyle düşük toprak sıcaklıkları ve uzun kış koşulları, tarımsal faaliyetleri batı bölgelerine göre geç başlatırken yağışların düzensizliği ve ilkbahardaki hızlı buharlaşma toprak neminin kısa sürede tükenmesine yol açıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise sonbahar yağışları mevsim normalleri civarı ve altında gerçekleşti. Bölge geneli çıkış ve 2-3 yaprak döneminde bulunuyor. Kaynak suları ile yer altı su kaynaklarındaki azalış fark edilebilir seviyeye ulaştı.

Yağışlar bitki gelişim dönemlerini belirleyecek

Türkiye genelinde yağışlar geniş ölçekte bitki gelişimi için yeterli olsa da gelecek dönemde yağışların zamanlaması ve miktarı, özellikle kıraç alanlarda gelişim dönemlerinin şekillenmesinde belirleyici etkide bulunacak.

Toprak neminin desteklenmesi ve bitki gelişiminin sağlıklı ilerleyebilmesi açısından alınacak yağışlar ile sıcaklıkların kritik önem taşıdığı belirtiliyor.